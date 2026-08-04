В Рыбновском районе 43-летняя женщина на иномарке сбила 90-летнюю пенсионерку

Инцидент случился в понедельник, 3 августа, в деревне Сидоровка Рыбновского района. По предварительной информации, 43-летняя женщина, управляющая Chevrolet Aveo, двигалась во дворе дома задним ходом и сбила 90-летнюю местную жительницу.
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