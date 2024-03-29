Важно устранить загадочную боль в груди, чтобы снизить риск сердечного приступа, призывают исследователи

Будущие сердечные приступы можно было бы лучше предотвращать у людей, посещающих своего врача общей практики с необъяснимой болью в груди, после того, как ученые из Кильского университета (Keele University) разработали наиболее четкую картину факторов, которые подвергают их более высокому риску.