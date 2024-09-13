Врач Маршинцева: при панической атаке могут появиться боли в сердце

При панической атаке, которую часто путают с сердечным приступом, у человека может участиться пульс, появиться боли в сердце и голове, а также нехватка воздуха обычно она возникает после стресса или длительного напряжения.
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