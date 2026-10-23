Организаторы уделяют особое внимание подбору участников и формированию пар соперников В Бийске 3 ноября состоится турнир по смешанным единоборствам "Кубок Спарты", который объединит профессиональных спортсменов и любителей из Сибири и стран СНГ.
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