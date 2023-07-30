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Intel расширяет архитектуру x86. Это повысит производительность процессоров

Intel расширяет архитектуру x86. Это повысит производительность процессоров

Intel представляет усовершенствованные векторные расширения для повышения производительности вычисленийКомпания Intel представила два новых набора расширений для архитектуры x86, что стало большим шагом вперед в развитии процессорных технологий.

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