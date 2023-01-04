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Канчельскис об отношении к футболу: «В Англии поход на матч – целая процедура. В России – пришли, посмотрели, поболели и разошлись»

Андрей Канчельскис назвал отличия футбольных болельщиков в России и Англии. – В плане отношения людей к футболу в Англии абсолютно другой мир.

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