Захарова: Россия не закрывает двери артистам — кроме тех, кто исповедует нацизм

Дипломат прокомментировала возможный концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не закрывает двери зарубежным артистам, но делает исключение для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую идеологию.