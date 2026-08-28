Захарова: Россия не закрывает двери артистам — кроме тех, кто исповедует нацизм

Дипломат прокомментировала возможный концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не закрывает двери зарубежным артистам, но делает исключение для тех, кто исповедует нацистскую или неонацистскую идеологию.
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