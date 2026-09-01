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Царьград

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Иркутский профессор предложил повысить безопасность орбитальных станций

Иркутский профессор предложил повысить безопасность орбитальных станций

Профессор Сергей Язев из Иркутска отметил, что использование единого наклонения орбиты для станций России, Индии и США повысит безопасность экипажей и упростит обмены.

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