Царьград Украина продалась? Россия дороже! Сработала редкоземельная приманка Путина — цифры Коллаж Царьграда Вскоре после того как Зеленский начал юлить перед ультиматумом Трампа по соглашению Украины и США о передаче разработки редкоземельных металлов, Владимир Путин внезапно предложил Трампу совместно добывать их в России, в том числе в Новороссии.
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