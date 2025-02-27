После этой новости многие стали кричать: "Караул!". Мол, мы сливаем США свои богатства. Хотя если успокоиться и посмотреть на вещи трезво — придём к выводу, что это предложение выгодно в первую очередь Москве

Владимир Алтайцев

В те годы в РИ технологии и оборудование иноземцы привозили морально устаревшие.А это мало способствовало развитию России.Потому к 1913 году, несмотря на все инвестиции, отставала от Европы в технологическом прогрессе на 50-100 лет.