Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После этой новости многие стали кричать: "Караул!". Мол, мы сливаем США свои богатства. Хотя если успокоиться и посмотреть на вещи трезво — придём к выводу, что это предложение выгодно в первую очередь Москве

После этой новости многие стали кричать: "Караул!". Мол, мы сливаем США свои богатства. Хотя если успокоиться и посмотреть на вещи трезво — придём к выводу, что это предложение выгодно в первую очередь Москве

Царьград Украина продалась? Россия дороже! Сработала редкоземельная приманка Путина — цифры Коллаж Царьграда Вскоре после того как Зеленский начал юлить перед ультиматумом Трампа по соглашению Украины и США о передаче разработки редкоземельных металлов, Владимир Путин внезапно предложил Трампу совместно добывать их в России, в том числе в Новороссии.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
В  те  годы  в РИ технологии и оборудование иноземцы привозили  морально  устаревшие.А  это  мало способствовало развитию России.Потому  к  1913  году, несмотря  на все  инвестиции, отставала от Европы в  технологическом  прогрессе  на  50-100  лет.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Глупейший  вопрос. Глупеете  на  глазах  в попытках обелить Запад.
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1 час.
Ингерман Ланская
а когда-нибудь принадлежало народу?
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14 мин.
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