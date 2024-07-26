Трамп раскритиковал главу ФБР Рэя за некомпетентное расследование покушения

Бывший президент США Дональд Трамп, который получил ранение в результате покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании, раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за некомпетентное расследование инцидента.
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