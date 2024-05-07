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Влияние экологии? Почему у молодых женщин все чаще выявляют рак груди

Влияние экологии? Почему у молодых женщин все чаще выявляют рак груди

Все чаще молодые женщины сталкиваются с серьезным заболеванием — раком груди. С чем связана такая тенденция, объяснила кандидат медицинских наук, врач-маммолог Мария Карпова в беседе с изданием «Страсти».

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