(Не)выгодный обмен: какое жильё можно купить в Москве, продав своё во Владивостоке?

По данным портала Mirkvartir.ru, это один из самых выгодных в стране вариантов «обмена» — для сравнения, продажа среднестатистического жилья в Хабаровске принесёт сумму, достаточную лишь для покупки в Москве крошечной квартиры площадью 20,5 метров.