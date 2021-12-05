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(Не)выгодный обмен: какое жильё можно купить в Москве, продав своё во Владивостоке?

(Не)выгодный обмен: какое жильё можно купить в Москве, продав своё во Владивостоке?

По данным портала Mirkvartir.ru, это один из самых выгодных в стране вариантов «обмена» — для сравнения, продажа среднестатистического жилья в Хабаровске принесёт сумму, достаточную лишь для покупки в Москве крошечной квартиры площадью 20,5 метров.

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