Неожиданный эффект ZOV: вслед за американской посыпалась ещё одна мощная армия

Все чаще из уст западных политиков звучит риторика о якобы надвигающейся войне с Россией. Англо-саксы даже представили предварительный план, как, по их мнению, будет действовать Путин после скорого захвата всей Украины – в последнем, как выяснилось, они тоже не сомневаются.