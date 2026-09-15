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Царьград

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Звёздные войны: эксперт объяснил "первое космическое оружие" США

Звёздные войны: эксперт объяснил "первое космическое оружие" США

А как же договор о запрете размещать на орбите оружие массового уничтожения? Заявление представителя Пентагона Троя Мейнка о развертывании "первого космического оружия" вызвало широкий резонанс.

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