Премьер Британии Стармер призвал Иран отказаться от нападения на Израиль

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер переговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на фоне риска эскалации на Ближнем Востоке в случае удара Тегерана по Израилю, сообщается на сайте кабмина королевства.
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