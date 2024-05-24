Нарушения после проверки 17 захоронений сибирской язвы нашли в Липецкой области

Эксперты Россельхознадзора, Роспотребнадзора, ветеринарных служб и центра гигиены и эпидемиологии проверили условия содержания существующих на территории Липецкой области захоронений зольных останков животных, погибших от сибирской язвы.
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