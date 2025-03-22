Уиткофф рассказал, что Путин передал Трампу красивый портрет президента США

Президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу портрет американского лидера, написанный ведущим российским художником, рассказал спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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