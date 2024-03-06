Генерал ФРГ Вад: Поставки Taurus Киеву сделали бы Германию стороной конфликта

Поставка дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине означала бы прямое участие Германии в конфликте. Об этом в интервью изданию Berliner Zeitung заявил Эрих Вад, немецкий генерал и бывший советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.