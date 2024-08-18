Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 425 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Юсин, ты охренел?! Чем пожертвовать?! Исконно русскими территориями?! Нашими отцами и дедами?!"Придётся пожертв...
  • Одиссей
    1. занятия по физкультуре детям НУЖНЫ!!!  хотя бы, как способ борьбы с гиподинамией. 2. я и моя семья закканчивали ш...Смерти на уроках ...
  • Виталий Бакунович
    Обмазать дёгтем - обвалять в перьях и... В Европууууу...."Придётся пожертв...

ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА

ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА

СЕРГЕЙ КОЛЯСНИКОВ: Утро началось с сюжета CNN, где американский журналист, захлебываясь от восторга, показывает подкрепления ВСУ, которые заходят в Курскую область через погранпереход.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lora Некрасова
Мы же не знаем, какую конкретно задачу решает Суровикин в Африке в настоящее время. Может быть, она тоже играет для нас очень важную роль. Поэтому указывать военному руководству, как расставлять кадры военно начальников не наше дело. И Путин не молчит, он постоянно в своих выступлениях объясняет наши позиции и насущные задачи. Против нас воюет всё НАТО. И ожидать, чтобы всё пришло к нашей победе по взмаху волшебной палочки и призывать к этому - преступное паникёрство.
Ответить
1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Наверно пробирается в тыл укронацистам.
Ответить
58 мин.
Андрей Павлов
Неубиваемая логистика позволяет украм драться действительно до последнего украинца. Убивая при этом все более мощным поставляемым оружием все больше наших бойцов и мирных жителей вскоре и в глубине России. Если Верховный не приструнит капиталистов, так и будет.
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх