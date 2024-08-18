ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА

Lora Некрасова

Мы же не знаем, какую конкретно задачу решает Суровикин в Африке в настоящее время. Может быть, она тоже играет для нас очень важную роль. Поэтому указывать военному руководству, как расставлять кадры военно начальников не наше дело. И Путин не молчит, он постоянно в своих выступлениях объясняет наши позиции и насущные задачи. Против нас воюет всё НАТО. И ожидать, чтобы всё пришло к нашей победе по взмаху волшебной палочки и призывать к этому - преступное паникёрство.