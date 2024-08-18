СЕРГЕЙ КОЛЯСНИКОВ: Утро началось с сюжета CNN, где американский журналист, захлебываясь от восторга, показывает подкрепления ВСУ, которые заходят в Курскую область через погранпереход.
ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ! И ВЕРНИТЕ УЖЕ СУРОВИКИНА
Комментарии
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Lora Некрасова
Мы же не знаем, какую конкретно задачу решает Суровикин в Африке в настоящее время. Может быть, она тоже играет для нас очень важную роль. Поэтому указывать военному руководству, как расставлять кадры военно начальников не наше дело. И Путин не молчит, он постоянно в своих выступлениях объясняет наши позиции и насущные задачи. Против нас воюет всё НАТО. И ожидать, чтобы всё пришло к нашей победе по взмаху волшебной палочки и призывать к этому - преступное паникёрство.
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1 час.
ГМ
Георгий Михалев
Наверно пробирается в тыл укронацистам.
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58 мин.
Андрей Павлов
Неубиваемая логистика позволяет украм драться действительно до последнего украинца. Убивая при этом все более мощным поставляемым оружием все больше наших бойцов и мирных жителей вскоре и в глубине России. Если Верховный не приструнит капиталистов, так и будет.
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48 мин.
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