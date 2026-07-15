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Тимур Гурцкая: «Пруцев транзитом через «Нижний» пойдет в «Локо» – 99%. В любой большой футбольной европейской стране это запретили бы. Такая команда не может пользоваться буфером»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что полузащитник «Спартака»  Данил Пруцев может перейти в «Локомотив» транзитом через «Нижний Новгород».

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