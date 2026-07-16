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МОК отказался менять позицию по российским спортсменам после обращения стран ЕС

МОК отказался менять позицию по российским спортсменам после обращения стран ЕС

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) после обращения ряда европейских стран к Еврокомиссии.

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