МОК отказался менять позицию по российским спортсменам после обращения стран ЕС

Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен пересматривать свою позицию по допуску российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР) после обращения ряда европейских стран к Еврокомиссии.
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