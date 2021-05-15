Старшая дочь Ивана Охлобыстина вышла замуж – кто её избранник Лидия ГубинаУ известного 54-летнего актера Ивана Охлобыстина и его 48-летней жены Оксаны Арбузовой родилось 6 детей – два сына и четыре дочери, им дали красивые традиционные русскые имена: Савва, Василий, Евдокия, Варвара, Анфиса и Иоанна.
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