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Донецкая группа новостей

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В ночь на 18 июля 1918 г, на следующий день после расстрела царской семьи, в 18 км от г.Алапаевска у рудника Нижняя Селимская, в одну из шахт были сброшены их тела: Великая княгиня Елизавета Фёдоровна; Великий князь Сергей Михайлович; Князь императорской крови Иоанн Константинович; Князь императорской крови Константин Константинович (младший); Князь императорской крови Игорь Константинович; Князь Владимир Павлович Палей (сын великого князя Павла Александровича от его морганатического брака с Ольгой Пистолькорс); Фёдор Семёнович (Михайлович) Ремез, управляющий делами великого князя Сергея Михайловича; Сестра Марфо - Мариинской обители Варвара (Яковлева), келейница Елизаветы Фёдоровны Донецкая группа новостей.

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