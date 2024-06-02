СКР: дело в отношении украинского журналиста Гордона* передано в суд

Дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к террористической деятельности и распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, передано в суд.
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