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СКР: дело в отношении украинского журналиста Гордона* передано в суд

СКР: дело в отношении украинского журналиста Гордона* передано в суд

Дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который распространял публичные призывы к террористической деятельности и распространял заведомо ложную информацию о Вооруженных силах России, передано в суд.

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Комментарии
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Сергей Елисеев
Этому уёбку не мешало бы язык вырвать. Скажете варварство, средневековье... А он сам такими категориями мыслит и распостраняет свои бредовые идеи среди хуторян окраины.
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17 час.

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