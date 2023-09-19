ЗНАЧЕНИЕ СВО ДЛЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Алексей Тан

Для того, что бы выжить сионизму и его очагу ЗАРАЗЫ, иудейскому Уолл стрит... не обходимо ограбление и КРУПНОЕ ограбление!!!... а для этого ... не обходимо было "связать"... Россию и Китай!... Росссию на Украине а Китай на Тайване... НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!... в Африке, присутствуют Китай и Россия!... в Азии, присутствуют Китай и Россия!... в Южной Америке, так же ... Китай и Россия!... России пришлось!... в вязаться в СВО на Украине.... НО!... это и руки связало, тем же наёмникам СИОНИСТОВ... НАТО и Пентагону.... И то что 5-ая иудейская колонна в России... возопила, о неовратимости Ядерной войны с США!... так это ЗАКАЗ!!!, тех же сионистов .... ИМ не обходим "мирный договор" по (на) Украине и с США!!!... иначе, "зверю библейскому"(сионизму)... 3,14 здесЯ!!... и они это знают... А ГЛАВНОЕ!.... время сейчас, ЭТО НАШ СОЮЗНИК!!!,