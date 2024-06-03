Соцсеть X официально разрешила контент для взрослых

Социальная сеть X (прежнее название Twitter) обновила правила размещения контента для взрослых. Теперь ее пользователи могут «делиться созданными и распространяемыми по обоюдному согласию изображениями наготы или сексуального поведения взрослых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии