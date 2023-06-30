Спички - не игрушка

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Кто платит бойцам Вагнера? Откуда такие миллиарды?

Кто платит бойцам Вагнера? Откуда такие миллиарды?

Когда стало известно о 4 миллиардах рублей, найденных в Газеле у офиса ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге, возник очевидный вопрос, который мы почему-то раньше не задавали.

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