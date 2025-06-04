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Царьград

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Солдаты ВСУ потеряли своих, пытаясь снять флаг России в Троицком

Солдаты ВСУ потеряли своих, пытаясь снять флаг России в Троицком

В ДНР украинские солдаты пытались снять триколор.Командир штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки "Центр" Сергей Талалаев поделился с РИА Новости информацией о событиях в освобожденном населенном пункте Троицкое в ДНР.

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