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Меркурис: Зеленский пришёл в ярость, получив от Польши отказ на просьбу

Меркурис: Зеленский пришёл в ярость, получив от Польши отказ на просьбу

Польша отказалась сбивать ракеты ВС России, что вызвало злость у президента УкраиныВласти Польши не станут сбивать русские ракеты над территорией Украины.

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