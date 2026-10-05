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Царьград

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По России идёт грипп, к которому нет иммунитета: Назван неожиданый симптом – спят не как все

По России идёт грипп, к которому нет иммунитета: Назван неожиданый симптом – спят не как все

У жителей России нет иммунитета к новым штаммам гриппа. Заявление прокомментировали в Минздаве.Директор НИИ гриппа им.

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