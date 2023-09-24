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Официально: Анкалаев и Уокер подерутся на UFC 294

Бой в полутяжелом весе пройдет в главном карде турнира в Абу-Даби 21 октября. Магомед Анкалаев в последний раз выходил в октагон в декабре 2022 года, когда вничью подрался с Яном Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом весе UFC.

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