Официально: Анкалаев и Уокер подерутся на UFC 294

Бой в полутяжелом весе пройдет в главном карде турнира в Абу-Даби 21 октября. Магомед Анкалаев в последний раз выходил в октагон в декабре 2022 года, когда вничью подрался с Яном Блаховичем за вакантный титул в полутяжелом весе UFC.