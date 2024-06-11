Чемпионат Европы по водным видам спорта. Команда Испании выиграла техническую программу в синхронном плавании, Греция – 2-я, Италия – 3-я

В этот день был разыгран один комплект наград. Сборная Испании взяла золото в синхронном плавании. Синхронное плавание Чемпионат Европы по водным видам спорта Белград, Сербия Группы, техническая программа 1.
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