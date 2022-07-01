Тремя битыми автомобилями закончилось нарушение ПДД женщиной на внедорожнике

Тремя битыми автомобилями закончилось нарушение ПДД женщиной на внедорожнике

Женщина за рулем внедорожника устроила аварию с тремя машинами. Выезжая со второстепенной дороги на главную, она столкнулась сначала с одним автомобилем, затем с другим, сообщает ИА UssurMedia.

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