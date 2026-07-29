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В ЛНР при атаке БПЛА погиб монах, еще один священник ранен

В ЛНР при атаке БПЛА погиб монах, еще один священник ранен

Дрон американского производства атаковал «Ниву», в которой ехали священнослужителиВ Троицком районе ЛНР в результате атаки беспилотника «Хорнет» погиб монах Рафаил (Анисимов), насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии.

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