В ЛНР при атаке БПЛА погиб монах, еще один священник ранен

Дрон американского производства атаковал «Ниву», в которой ехали священнослужителиВ Троицком районе ЛНР в результате атаки беспилотника «Хорнет» погиб монах Рафаил (Анисимов), насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии.
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