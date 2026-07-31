Новости СВО 1 августа: ВС РФ освободили Веровку и Стенки, бои у Дружковки, Трамп отправляет спецпосланников договариваться с Зеленским

Сводка за 1 августа выглядит так, будто военная машина России переключила передачу. Если раньше мы говорили о тактических успехах, то теперь речь идет о завершении оперативного окружения и воротах на Донбасс.
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