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Мировое обозрение

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Новости СВО 1 августа: ВС РФ освободили Веровку и Стенки, бои у Дружковки, Трамп отправляет спецпосланников договариваться с Зеленским

Новости СВО 1 августа: ВС РФ освободили Веровку и Стенки, бои у Дружковки, Трамп отправляет спецпосланников договариваться с Зеленским

Сводка за 1 августа выглядит так, будто военная машина России переключила передачу. Если раньше мы говорили о тактических успехах, то теперь речь идет о завершении оперативного окружения и воротах на Донбасс.

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