Представлен Chery Arrizo 8 Honor Edition. Всего 13,8 тыс. долларов и 197-сильный мотор

Chery представила на домашнем рынке седан Arrizo 8 Honor Edition. Уже само название указывает на то, что машина не дорогая и неплохо оснащена — это универсальные приметы всех авто, которые в Китае именуются Honor Edition.
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