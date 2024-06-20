В центре госуслуг «Мои документы» района Арбат идёт капитальный ремонт

В ближайшее время будут завершены масштабные ремонтные работы в центре госуслуг "Мои документы" в районе Арбат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Более 800 мигрантов были отправлены домой из Челябинской области за нарушения закона
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить усыновление российских детей гражданами стран, где разрешена смена пола
- Участники конференции в Щвейцарии выступили за передачу Запорожской АЭС Украине и свободное судоходство в Азовском и Черном морях
Свежие комментарии