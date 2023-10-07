Двое педагогов из Татарстана получили Благодарственные письма от Путина

Двое классных руководителей из Татарстана получили Благодарственные письма от Президента РФ Владимира Путина за их значительный вклад в развитие профессионального педагогического сообщества страны, передает «Татар-информ».
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