Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Кто победит – на той стороне и будем»: В украинском обществе начались брожения, люди молчат и ждут

«Кто победит – на той стороне и будем»: В украинском обществе начались брожения, люди молчат и ждут

В канун Нового года и сразу после него, Российская Армия нанесла массированные удары беспилотниками и ракетами по военной инфраструктуре Украины, в том числе и по Киеву.

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Комментарии
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Галина Дуброва
😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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25 мин.
Галина Дуброва
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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25 мин.
ГД
Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏
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24 мин.

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