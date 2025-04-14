Новая схема мошенничества на «Госуслугах»: МВД рассказало, что преступники используют предлог диспансеризации и взламывают аккаунт Ольга БезродняяВедомство МВД предупреждает о растущем числе случаев, когда злоумышленники под предлогом диспансеризации взламывают личные кабинеты граждан на «Госуслугах».