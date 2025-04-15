Польша, Румыния и Индия возглавили мировой рейтинг импортёров оружия в 2024 году

Согласно данным Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), Польша стала крупнейшим импортёром вооружений в 2024 году с объёмом закупок $15,6 млрд За ней следуют Румыния ($10,25 млрд) и Индия ($9,41 млрд).