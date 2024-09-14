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Позитив для оптимистов

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  • brigadier21 Snytsarienko
    Точно, нафиг мелочёвку - бить так бить.Началось! Фланги ...
  • Дмитрий Алиев
    700 тысяч, чего мелочиться? Полтора миллиона - неча  нацистов жалеть.Началось! Фланги ...
  • Leonid
    ...аффтор открытия не сделал...давно известны случаи вылетов дронов с территории России... Дальше будет хуже...Дроны по Подмоско...

"Нас хотят убить, а мы бьёмся на минималках": Россия должна отказаться от слабой цели в войне с Западом. Иначе поражение

"Нас хотят убить, а мы бьёмся на минималках": Россия должна отказаться от слабой цели в войне с Западом. Иначе поражение

Коллаж Царьграда Илья Головнёв Если США видят главной своей целью уничтожение России как суверенного государства, а также серьёзное физическое уменьшение численности нашей страны, то Москва, стремясь к мирному сосуществованию с Вашингтоном, поставила себя в проигрышное положение.

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