"Нас хотят убить, а мы бьёмся на минималках": Россия должна отказаться от слабой цели в войне с Западом. Иначе поражение

Коллаж Царьграда Илья Головнёв Если США видят главной своей целью уничтожение России как суверенного государства, а также серьёзное физическое уменьшение численности нашей страны, то Москва, стремясь к мирному сосуществованию с Вашингтоном, поставила себя в проигрышное положение.