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А кто прямые потомки Рима и причем здесь третий ? И почему нам всегда врут?

А кто прямые потомки Рима и причем здесь третий ? И почему нам всегда врут?

А кто прямые потомки Римской Империи? «Мы, русские создали сотни мировых открытий, научили весь мир строить чугунные магистрали по рельефу местности, в Российской империи был разработан инженерный механизм их строительства, первый паровой двигатель.

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