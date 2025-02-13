Айнур Курманов. Абхазия приближается к дате внеочередных президентских выборов, которые состоятся 15 февраля.
Выборы в Абхазии: Майдан-оппозиция против союзника России
Комментарии
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igor kim
Сейчас абхазы продемонстрируют, чего они стоят.
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10 час.
Eduard
Арестуйте якобы оппозицию,обвините в госперевороте и повесьте на воротах тюрьмы!
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8 час.
Eduard
Теперь кучка жалкой сволочи будит народом командовать?Честно к власти не прийти,нагло решили ломится?
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8 час.
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