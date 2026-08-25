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«Аль-Хилаль» и «Арсенал» договорились о трансфере Мартинелли за рекордные для лондонцев 58+8 млн евро. Саудовцы ждут ответ от игрока

«Аль-Хилаль» приближается к подписанию  Габриэла Мартинелли . Саудовский клуб достиг принципиальной договоренности с « Арсеналом » о трансфере 25-летнего вингера за 66 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает журналист Бен Джейкобс.

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