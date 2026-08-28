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Ирина Корытникова: почему звезда «Свадебной ночи» ушла в церковный хор и как прожила последние годы

Ирина Корытникова: почему звезда «Свадебной ночи» ушла в церковный хор и как прожила последние годы

У Ирины Корытниковой было всё, чтобы стать большой артисткой: редкая выразительная внешность, сильный голос и способность легко сочетать на сцене драматическую игру с непростыми акробатическими номерами.

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