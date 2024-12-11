5 опричников Ивана Грозного, оставшихся в истории

Датой основания опричнины принято считать 3 февраля 1565 года. Именно в этот день царь Иван IV Грозный издал указ, который законодательно закреплял за царем особую территорию, с отдельным государственным аппаратом и своим войском.
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