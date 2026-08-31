Опубликовано видео с ежегодного фестиваля «АртЕльня» в Кстовском районе

1500 человек поучаствовали в ежегодном фестивале «АртЕльня» в Малой Ельне в Кстовском районе (0+). В это число вошли также 108 мастеров, фермеров и артистов, сообщили организаторы.
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