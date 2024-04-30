Страны G7 обязались закрыть свои угольные электростанции

Министры энергетики стран «Большой семерки» (G7), наиболее развитых демократических стран мира, достигли в понедельник соглашения о закрытии угольных электростанций своих стран не позднее 2035 года, что является важным шагом на пути к отказу от ископаемого топлива и перехода к другим видам энергии, сообщает Reuters.
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