Страны G7 обязались закрыть свои угольные электростанции

Министры энергетики стран «Большой семерки» (G7), наиболее развитых демократических стран мира, достигли в понедельник соглашения о закрытии угольных электростанций своих стран не позднее 2035 года, что является важным шагом на пути к отказу от ископаемого топлива и перехода к другим видам энергии, сообщает Reuters.