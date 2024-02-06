В раде отреагировали на слова Зеленского вопросом о реальном руководителе государства

Депутат Верховной рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко иронично отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о «перезагрузке» киевской администрации.
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